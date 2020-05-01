شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التعقيم بمطار القاهرة وقرية البضائع للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مطار القاهرة الدولى، حملات التطهير والتعقيم الموسعة بصالات السفر والوصول والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى عمليات تعقيم قرية البضائع وطائرات الشحن الجوى، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19).

وتتم عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والخاصة برحلات الشحن ، وتشمل أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.

ووفقا لتوجيهات وزارة الطيران المدني، يتم إجراء عمليات تعقيم لطائرات الشحن الجوى فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة، باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة .

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كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجارى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.