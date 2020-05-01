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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى جرائم الإخوان..صور الخليج 365 توثق محاولة اغتيال وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم أثناء مروره بموكبه في مدينة نصر، واستشهاد صاحب كشك وبتر قدم طفل، تعبر عن حجم قسوة الإرهاب واستباحته للدماء، تلك المشاهد التي عرضها مسلسل الاختيار وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير على مدار الساعات الماضية.
وفي إطار التذكير بجرائم الجماعات الإرهابية، "حتى لا ننسى جرام الاخوان"، يقدم ”الخليج 365” صورا حقيقية من مكان وقوع الحادث في 5 سبتمبر سنة 2013 قبل 7 سنوات من الآن، والتي ترصد حجم العنف للجماعة الإرهابية، وعلى رأسها الإرهابي الأشهر هشام عشماوي.
وتوثق صور الخليج 365، جرائم الجماعات الإرهابية، وتعطشها لإراقة الدماء والعنف، واستهداف الأبرياء، والاتجار باسم الدين، حتى تبقى جرائمهم تعلنهم في كل زمان.
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