القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية ضد بؤرة إرهابية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي؛ استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذت القوات عملية نوعية اليوم الجمعة.

وأضاف في بيان اليوم، أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر.

ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.