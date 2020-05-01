حلال يوم.. ضبط 6 قضايا أموال عامة ومصنفات سمعية وبصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة في مجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

وضُبط في مجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 3 قضايا متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.