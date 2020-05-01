مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة المرج الجزئية التحقيق فى واقعة حريق شب داخل شقة سكنية وأسرعت الحماية المدنية للسيطرة عليه وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردونًا أمنيًا، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق أسفل الطريق الدائري

ومن ناحية أخرى، انتابت حالة من الخوف والفزع أهالي منطقة القومية العربية، التابعة لحي الوراق، شمال الجيزة، فور تصاعد ألسنة لهب، يتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض مستخدمة كـ"مخزن أخشاب"، على مساحة نصف فدان تقريبا، أسفل الطريق الدائري، واستمر لـ7 ساعات، وسط ذهول سكان المنطقة والمارة بالشارع.

Advertisements

عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة فجرًا، والهدوء يسود على منطقة القومية العربية، وفوجئ سكانها بتصاعد ألسنة اللهب من مخزن الأخشاب المتواجد أسفل الطريق الدائري، دون معرفتهم سبب نشوب الحريق، ولدي محاولتهم السيطرة على الحريق، باتت محاولاتهم بالفشل، لتمدد النيران وتزايد ألسنة اللهب، وعدم تمكنهم من السيطرة على الحريق، فقاموا بإبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، ولدي وصول القوات إلى مكان البلاغ، فُرض كردونا أمنيا، لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وبدأت عمليات السيطرة على الحريق، وأثناء ذلك إحتاجت القوات لسيارات إطفاء آخرى، لكبر الحريق وتمدده، لتحضر قوة آخري من الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومة بسيارات إطفاء آخري، لمساعدة القوات في السيطرة على الحريق.

استمرت عمليات الإطفاء من الساعة الرابعة فجرا، حتى الحادية عشر من صباح اليوم التالي، لينجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق دام لـ7 ساعات، بواسطة 12 سيارة إطفاء، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة، بينت أن الحريق أسفر عن وقوع خسائر مادية قدرت بملايين، وتفحم المخزن المندلع داخله النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، كما رجحت المعاينة إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي طلبت انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، ومعرفة سبب نشوبه.