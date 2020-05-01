مصر | مجلس القضاء الأعلى ينعى شهداء حادث بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس القضاء الأعلى ينعى شهداء حادث بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، شهداء القوات المسلحة والوطن، في الحادث الإرهابي الأسود ببئر العبد، الذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الحبيبة.

وأكد المجلس علي تقدير الشعب المصري لبطولات ابنائه البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة، تحقيقا لسلامة أرض الوطن الحبيب، كما دعا المجلس الأعلي الله أن يرحم الشهداء الأبطال وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

تفاصيل الحادث

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.