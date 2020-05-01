شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 4 رحلات عمرة لوالدى شهيدى سيناء وإطلاق اسميهما على مدرستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال أداء واجب العزاء في الشهيد مجند محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى بمركز كوم حمادة، إهداء رحلتى عمرة لوالدى الشهيد، وكذلك إهداء رحلتين أخريتين لوالدى الشهيد مجند أحمد حامد ابن مركز كفر الدوار، وإطلاق اسم كلاً منهما على مدرسة بقرية كلاً منهما تخليداً لذكراهم وبطولاتهم، والذين استشهدا في انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة جنوب بئر العبد.

وشارك الآلاف من المواطنين فى تشييع جثمان الشهيد الجوهرى فى عزبة قنديل بمركز كوم حمادة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف، المستشار العسكرى، والعميد أ.ح إبراهيم محمود حمدى، من قيادات الجيش الثانى الميدانى، والعميد عبد الله المليجى، رئيس مدينة كوم حمادة، واللواء أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب عن كوم حمادة، وقدم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

كما شيع الآلاف من الآهالى جثمان الشهيد أحمد حامد عبد النبى، بعزبة 3 / 5 فى مركز كفر الدوار، وشارك فى تشييع الجثمان المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والعقيد هيثم الصيفى، نائب المستشار العسكرى، والعميد اشرف جاد عبد الكريم، من قيادات الجيش الثانى الميدانى، وأحمد حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وقدموا واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.