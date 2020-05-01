شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ووفاة عنصرين تكفيريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، :«إنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر».

وأضاف، المتحدث العسكري، أن أبطال القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.