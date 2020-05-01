شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف شخص يشيعون شهيد «بئر العبد» بمسقط رأسه ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف في محافظة بني سويف، جثمان شهيد الواجب المجند «محمود عادل أحمد مسعود» ابن قرية الحكمانة بمركز بني سويف، والذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، حيث أقيمت جنازة شعبية مهيبة، حضرها أكثر من 10 آلاف مشيع من أهالى القريتين، وأقيمت صلاة الجنازة أمام المسجد القبلي بالقرية.

وشارك في الجنازة كل من النائب عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بنى سويف، والعميد هشام فريد، مأمور مركز بنى سويف، وهتف أهالي قريتي الحكمانة وبنى حمد الذين شاركو في الجنازة أثناء توديع الشهيد قائلين: «لا اله إلا الله الإرهاب عدو الله»، فيما قامت عدد من النساء بإطلاق الزغاريد أثناء الجنازة.

وقال والد الشهيد عادل أحمد مسعود، موظف بصحة بني سويف: «ابني كان موجودا الأربعاء الماضي، وهو حاصل على دبلوم وله 3 أشقاء، ويعلم الله أن ابني كان فرحان جدا أنه ذاهب إلى سيناء عشان يؤدي الخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن أخر مكالمة من الشهيد كانت قبل الحادث بـ24 ساعة، وكان بيقول «يا أبوي أنا بتسحر مع زملائي ومبسوطين هنا في شهر رمضان».

وأوضح: «ابني متدين وبيحب ربنا وبيحب البلد وبيحب الرئيس، وإن شاء الله زملائه ورئيسنا يجيبوا حق ابني، وأدعوا ربنا يصبر أمه على فراقه لكن أنا عارف إن ابني إن شاء الله في الجنة».

وقال حاتم الحكموني، من أهالي القرية، إن والد الشهيد من قرية الحكمانة ووالدته من قرية بنى حمد، بمركز بنى سويف، وأن أهالي القريتين فور سماعهم خبر استشهادة جاءوا إلى الجنازة وأدوا الواجب والعزاء، لافتا إلى أن الشهيد كان على خلق وكان مواظبًا على أداء الصلاة.

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جنازة الشهيد محمود عادل أحمد مسعود في بني سويف

جنازة الشهيد محمود عادل أحمد مسعود في بني سويف

جنازة الشهيد محمود عادل أحمد مسعود في بني سويف

الشهيد محمود عادل أحمد مسعود