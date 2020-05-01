شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من رفع كفاءة طريق «بنها – المنصورة» يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق (بنها – المنصورة) بطول 73 كيلو متر نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 77% من الأعمال وكذا اتجاه كوبرى اسنيت واتجاه كوبرى المنصورة.

وأضاف «الوزير»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأربعة كباري الأخرى، وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر بنسبة تنفيذ 96،5 % وفتحها أمام حركة المرور مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل مواقع العمل في مشروع رفع كفاءة طريق «بنها- المنصورة» لحل مشكلة التقاطعات السطحية، حيث تفقد «الوزير» الأعمال، والتقى بالمهندسين والعمال، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق للقضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق.

وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع رفع كفاءة طريق «بنها - المنصورة»

وأوضح أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى قرية المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4حارات.

وأشار إلى أنه «مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق»، لافتا إلى أن رفع كفاءة طريق بنها- المنصورة سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

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