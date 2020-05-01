شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى لمعلمي مدرسة تجريبية ببني سويف من توقف صرف الحافز 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى أعضاء هيئة تدريس مدرسة الشهيد أحمد محمد عبدة إسماعيل الرسمية للغات، بمحافظة بني سويف، من عدم صرف حافز التجريبي عن 6 أشهر (نوفمبر وديسمبر 2019، ويناير وفبراير ومارس وإبريل 2020).

وقال أحد المعلمين بالمدرسة، فضل عدم ذكر اسمه: «قمنا بتقديم كافة المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقات من المديرية المالية، وإدارة بني سويف التعليمية المنوط بها صرف الحافز التجريبي حتى تاريخة، ولكن لم يحدث شئ»، مطالبا بالتحقيق ومعرفة أسباب عدم الصرف، ونقل حساب الحافز التجريبي الخاص بكل مدرسة لحسابات المديرية كما كان من قبل.

من جانبها، قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إنها عرضت مذكرة المعلمين على الشؤون المالية بالمديرية، للتأكد من أحقية مدرسي التجريبيات في صرف الحافز لهم من عدمه، مشيرة إلى أنه فور موافاتنا بالرد سيتم الرد فورا على شكوى المعلمين.

شكوى من معلمي مدرسة الشهيد أحمد محمد عبدة إسماعيل الرسمية للغات، بمحافظة بني سويف من عدم صرف حافز التجريبي