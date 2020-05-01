شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً السبت مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الوجه البحرى ووسط سيناء، وغرباً على السواحل الشمالية الغربية، وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «19 – 32»، الإسكندرية «17– 26»، قنا «22- 39»، الأقصر «22 – 39»، أسوان «24 – 39».

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