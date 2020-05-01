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شكرا لقرائتكم خبر عن «استراحة محارب» للفوج الرابع بمستشفى عزل العجمي بعد عمل 14 يومًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلمت الدفعة الخامسة من الطاقم الطبي والتمريض عملها، الجمعة، بمستشفى العجمي المركزي (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩)، بدلًا من الدفعة الرابعة التي قضت ١٤ يومًا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي المركزي، إن الفوج الرابع من الأطباء والتمريض تم منحهم إجازة ١٤ يومًا كاستراحة محارب، وذلك بعد إخضاعهم لمسوح طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وسلبية العينات.
وأشارت إلى أن جميع أفراد الفريق الطبي والتمريض والعمال والأمن والإداريين الذين غادروا خضعوا لتحاليل قبل مغادرة المستشفى للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وجاءت عينات جميع المغادرين سلبية ومنحهم جميعًا إجازة ١٤ يومًا، مؤكدة أنه تم توفير بديل لجميع المغادرين حتى لا يتأثر سير العمل داخل المستشفى.
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