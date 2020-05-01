شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 وزراء..«تحيا مصر» يطلق 22 قافلة مواد غذائية لصالح 150 ألف أسرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق «تحيا مصر» صباح اليوم، الجمعة، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات، ليتم توزيعها على 150 ألفًا من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الأقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الرئيسي من مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة، وذلك تنسيقًا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

وأضاف أن قوافل اليوم تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لافتا إلى أنه تم توفير هذه القوافل من خلال تعاون الصندوق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة خالد عبدالله للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، والهيئة القبطية الإنجيلية بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بكل محافظة.

وأوضح «عبدالفتاح» أنه تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف المحافظين لضمان وصولها لمستحقيها.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم توزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحي منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

كما تم توزيع 185 طنًا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات دمياط، الفيوم، وسوهاج ضمن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة.

في السياق ذاته، قام الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية، فضلًا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.

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من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحديث قواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية بشكل مستمر، فضلا عن تدعيم وتشجيع كل الشراكات مع كل أطراف العمل المجتمعي، بما ينصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه، خلال الفترة الماضية، تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع صندوق تحيا مصر لإطلاق القوافل اليوم، وتم الاتفاق على استمرار التعاون مع الصندوق سواء في دعم الأسر الأولى بالرعاية الفترة المقبلة أو إعمار القرى المتضررة من السيول الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بكل المبادرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد من رجال الأعمال مؤخراً للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية ودعم ما تقوم به الحكومة لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية

قافلة صندوق«تحيا مصر» المحملة بالمواد الغذائية