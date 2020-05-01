شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين، وأنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أي تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تمت إتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونيًا من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت متحصلات فواتير الغاز الشهرية مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بجانب التحصيل وسداد الفواتير إلكترونيًا، كما تواصل وزارة البترول أعمال التوسعات بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بهدف استخدامه بديلاً للبوتاجاز، حيث تنفذ الشركات توصيل الغاز لنحو مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019/2020.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).

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