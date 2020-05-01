شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 33 ألف ريـال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل فرج عبدالسلام عبدالعليم عبدالجواد، الذي كان يعمل بشركة الخبراء للتقنية بالرياض وتوفي، العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة تم تحصيل مستحقات ورثة العامل المصري وبلغت ٣٣ ألفا و٥٠٠ ريـال سعودي، أي ما يقرب من ١٤٠ ألف جنيه مصري تقريبا، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية ليتم تسلّمه من مصر بموجب إعلام الوراثة.