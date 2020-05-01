بسبب خطأ بشرى.. انفجارات فى مواقع عسكرية بسوريا وخسائر بشرية ومادية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت انفجارات صباح اليوم في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص بسوريا ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال مصدر عسكري:" سمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص وبالتدقيق وبعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر.

وأضاف المصدر إن الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.

وكان محافظ حمص طلال البرازي أشار في اتصال مع قناة السورية إلى أن المعلومات الأولية حول الانفجارات تفيد بأنها وقعت في أحد المواقع العسكرية في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة وأن التحقيقات جارية للتأكد من طبيعة هذه الانفجارات.

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وأضاف البرازي إن عناصر الشرطة وفوج الدفاع المدني والإطفاء قاموا بتأمين الطرقات في المنطقة حرصا على ألا يكون هناك أضرار إضافية.

من جهته أفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي لمراسل سانا بوصول 10 إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.