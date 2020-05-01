شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن يدين العملية الارهابية في شمال سيناء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأردن اليوم الجمعة بأشد العبارات العملية الإرهابية في شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة بعبوة ناسفة. وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "ندين بأشد العبارات العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت آلية للأمن في مصر الشقيقة بعبوة ناسفة." Advertisements وأضاف "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا. مصر أقوى من قوى الشر وستقهر كل العصابات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها. رحم الله الأبرياء الذين ارتقوا، وحمى مصر وشعبها الكريم.

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