شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي عاصفة السيتوكين التى يسببها كورونا وكيف تقتل المرضى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاصفة السيتوكين تسببت في العديد من الوفيات بين الشباب والبالغين من مرضى فيروس كورونا، وهي رد فعل شديد ومبالغ فيه من جهاز المناعة، من خلال هذا الفيديو نتعرف على عاصفة السيتوكين، وفقاً لما ذكره موقع physiciansweekly.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي عاصفة السيتوكين التى يسببها كورونا وكيف تقتل المرضى؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.