شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفي إرسال قوافل طبية للكشف عن كورونا بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفي الحكومة لشائعات إرسال فرق طبية للمنازل من أجل الكشف عن فيروس كورونا، وتسريح موظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بجانب تغطية كاملة لتطورات أزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار...

السيسى لعمال مصر فى عيدهم: أنتم القوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن.

بث مباشر لجنازة شهداء الواجب في بنى سويف وسوهاج

يقدم " الخليج 365" بث مباشر يتضمن الجنازة الشعبية لشهداء الواجب الوطنى في سيناء بمنطقة بئر العبد ، والتي انطلقت منذ قليل لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ، وسط حضور آلاف المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على الشهداء

الصحة العالمية تطلب من بكين دعوتها للمشاركة فى التحقيق حول منشأ كورونا

أفادت فضائية العربية الاخبارية، خبر عاجل، منذ قليل، ان الصحة العالمية تطلب من بكين دعوتها للمشاركة في التحقيق حول منشأ.

القبض على طالب أنشأ صفحة على فيس بوك باسم النائب العام

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .

بلومبرج: تقرير أمريكى يتوقع استمرار وباء كورونا عامين فى شكل موجات

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن خبراء حذروا فى تقرير جديد بأن وباء كورونا سيستمر على الأرجح لمدة تصل إلى عامين، ولن يتم السيطرة عليه حتى يصبح ثلثا سكان العالم محصنين.

الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة غدا.. شبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا، مائلا للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

الحكومة تكذب شائعة تسريح عدد من موظفى الجهاز الإداى تنفيذاً لخطة صندوق النقد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى، للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصابة رئيس البرلمان الباكستاني بفيروس كورونا

قال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية إنه أصيب بمرض كوفيد-19 بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان والتقى مع رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع.

السعودية تدين حادث بئر العبد وتجدد تضامنها مع مصر فى حربها على الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع جراء انفجار عبوة ناسفة، مساء أمس الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

أندية الدورى الإنجليزى تدرس تغريم اللاعبين الرافضين استكمال الموسم

تدرس أندية الدورى الإنجليزى الممتاز تغريم اللاعبين الرافضين استكمال الموسم الحالى، حال الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية باستئناف النشاط الكروى من جديد.

وبدأت أندية الدورى الإنجليزي الممتاز إخبار لاعبيها والموظفين عن استئناف النشاط الكروى مرة أخرى بداية من 13 يونيو المقبل، حيث ستلعب جميع المباريات الـ92 المتبقية بالمسابقة بدون جماهير.

اتحاد الكرة يحدد مصير الدورى 5 مايو وإرسال الرد للكاف

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى سواء استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا، وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

إسرائيلى ينصب على ولاية نيويورك فى 69 مليون دولار مستغلا تغريدة لترامب

كشفت صحيفة " ذا هيل" الأمريكية النقاب عن وقوع ولاية نيويورك الأمريكية ضحية لعملية نصب بطلها إسرائيلي، وذكرت الصحيفة أن نيويورك الأمريكية وقعت ضحية عملية نصب من إسرائيلي، بعدما وقع عقد توريد المئات من أجهزة التنفس الصناعي للولاية دون أن يزودها ولو بجهاز واحد.

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بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وسيمنس للصناعات لدعم التحول الرقمى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات التصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

الصناعة تفند شائعة تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية

نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد من أنباء بشأن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أى منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن كل المنتجات المصرية المُصدرة تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك حرصاً على سمعة الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.

الحكومة توضح حقيقة تأجيل تحصيل فواتير الغاز لمدة ثلاثة أشهر

كشف المركز الإعلامى للحكومة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تصدر أى قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أى تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تمت إتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التى توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تعرف على أبرز شائعتين نفتهما وزارة التعليم هذا الأسبوع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء.

الحكومة ترصد 7 حقائق حول كورونا أبرزها ارتباط عودة الحياة لطبيعتها بالسلوكيات

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 7 حقائق حول كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا، وأكد المركز أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومى والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

المالية تنفى تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

وزارة العدل تنفى سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء.

أندية محلية تنافس الصفاقسي التونسي على شراء "مارسيلو" الأهلي

دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد، لاعب الأهلى الشهير بـ"مارسيلو" والمُعار لنادى الصفاقسى التونسى لنهاية الموسم، وأبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وزير التعليم العالى لنظرائه الأفارقة: رصدنا 80 مليون جنيه لإنتاج علاج كورونا

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الخميس، في فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، بالاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى القارة الإفريقية، في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور د.إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشؤون الإفريقية.

واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط لإجراءات انتقامية ضد الصين بسبب كورونا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن كبار المسئولين الأمريكيين بدأوا فى استكشاف مقترحات لمعاقبة الصين أو مطالبتها بتعويض مالى لتعاملها مع وباء كورونا، بحسب ما ذكر أربع مسئولون رفيعو المستوى بالإدارة الأمريكية على معرفة بالتخطيط الداخلى.

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زى النهاردة.. ميلاد رفعت الفناجيلى "مهندس الكرة الأهلاوية

فى مثل هذا اليوم 1 مايو 1936 بمحافظ دمياط، وُلد رفعت الفناجيلى كابتن النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة القدم فى الخمسينيات والستينييات، والملقب بالمدفعجى ومهندس الكرة المصرية.

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا وترصد 9 شائعات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 7 حقائق حول كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا، كما رصد المركز 9 شائعات انتشرت خلال أسبوع.

مسلحون يقتحمون مبنى الكابيتول بولاية ميشيجان للمطالبة برفع الحظر.. فيديو وصور

اقتحم مئات من المتظاهرين حاملين السلاح مبنى الكابيتول بولاية ميشيجان الأمريكية للمطالبة برفع إجراءات الحظرعن الولاية وعودة الحياة لطبيعتها، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" جرت مشادات بين المتظاهرين والشرطة داخل المبنى أثناء تصويت البرلمان على قرار رفع الحظر عن الولاية، حمل المتظاهرين لافتات تنادى بإلغاء قرارات الحظر التى أقرتها الولاية بسبب فيروس كورونا.

رئيس جامعة القاهرة ينعى وكيل كلية الطب بعد وفاته بكورونا

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى توفى صباح اليوم.

الحكومة تنفى إرسال "فرق طبية" للمنازل للكشف عن فيروس كورونا

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات إنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وانه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.