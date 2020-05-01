شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لصرف دعم اتحاد المهن الطبية لشهداء ومصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من الأوراق المطلوبة لصرف الدعم النقابى لأعضاء النقابات الأربعة، "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالاة الوفاة.

(1) حالات الإصابة، الدعم قيمته 20 ألف جنيه، والأوراق المطلوبة لصرفه هى:

1- صورة الكارنيه.

2- صورة البطاقة الشخصية.

3- سداد اشتراك النقابة سنة 2019.

4- تقرير طبى أصلى من مستشفى العزل.

5- رقم حساب الطبيب بأى بنك، حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

(2) أما الأوراق المطلوبة لصرف الدعم لأسر شهداء الأعضاء المتوفيين، وقيمته 50 ألف جنيه، هى:

1- صورة الكارنيه.

2- صورة البطاقة الشخصية لعضو الاتحاد بنقابته.

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3- سداد اشتراك سنة 2019.

4- تقرير طبى أصلى من مستشفى العزل، يفيد بسبب الوفاة، أو صورة تصريح الدفن مبين به ذات السبب.

5- إعلام وراثة.

كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشيرة إلى أن ذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل.

كما قرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

وأعلنت نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، صرف 50 ألف جنيه أخرين لأسر المتوفيين من أعضائهم، نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا.