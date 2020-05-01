شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 4 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بأوكرانيا وأمريكا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقلعت من مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 4 رحلات استثنائية ، لإعادة المصريين العالقين بالخارج، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، أن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران غادرت الي واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ، والثانية الي العاصمة الروسية موسكو ، كما سيرت شركة أير كايرو رحلتين إلى كييف بأوكرانيا ، لإعادة المصريين العالقين، على أن تكون العودة إلى مرسي علم، ويتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وتستمر كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو فى تعقيم طائراتها خاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات ، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.