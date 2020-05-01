شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى ينعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد الأوروبى شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أمس. وأعرب سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر ايفان سوركوش - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة - عن التعازي لعائلات الشهداء المصريين.

وقال سوركوش:"رمضان شهر سلام ، وتضامن ، وصدقة ، وارتكاب أي عنف أو أعمال إرهابية خلاله هو أمر مؤسف أكثر". الاتحاد الاوروبى، بئر العبد، شمال سيناء، شهر رمضان

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