السيسى لعمال مصر فى عيدهم: أنتم القوة الدافعة للبناء والتقدم والإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن. وأضاف الرئيس، علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتناعي: "وأؤكد لكم عمال مصر الأوفياء ... أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم .... والمحور الأساسي للتنمية .... والقاعدة الراسخة للإنتاج". Advertisements ووجه الرئيس تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء، الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص، ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر.



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