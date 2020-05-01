لمضاعفة الكمية.. سقوط عصابة تصنيع وتدوير مخدر الحشيش بالبانجو في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والبانجو بالشرقية. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا في إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كميات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية ، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 250 جرام لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج – كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2,500كيلو جرام – 5 إسطمبات تستخدم في كبس مخدر الحشيش – ماكينة فرم كهربائية – 2 أوانى معدنية تستخدم في العجن والتصنيع – مبلغ مالي – 3هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات") ، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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