بـ "حشيش و10 آلاف قرص مخدر".. ضبط 4 عناصر إجرامية في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والعقاقير المخدرة قبل ترويجها بالبحيرة ومطروح.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمحافظتي البحيرة ومطروح) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,750 كيلو جرام - مبلغ مالي، هاتفان محمول).
وأثمرت الجهود عن ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (10000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتفان محمول).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (مليون و465 ألف جنيه تقريبًا).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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