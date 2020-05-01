ضبط 17طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة شن حملات تموينية لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي. وأسفرت الجهود "خلال 24 ساعة"، عن ضبط كلٍ من مسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، والمدير المسئول عن ذات الثلاجة بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازتهما (17,556 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة") غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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