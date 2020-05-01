مخدرات بالملايين.. ضبط معمل لإنتاج مخدر "الشابو" بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط عامل تخصص في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وقيامه بإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية مخدرات، مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج) تخصص في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وقيامه بإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفي سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة في عملية التصنيع، وكذا كميات كبيرة من العقاقير التي تحوي المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزي، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته الآتي: كمية من مخدر الآيس وزنت (4,500 كيلو جرام)، زجاجة بها كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر)، عدد 5 تذكرة لمخدر الآيس وزنت (10 جرام)، كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة، ميزان حساس.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وقيامه بتجهيز المواد الكيماوية والخامات المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (17 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.