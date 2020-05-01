الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملاتها لاستهداف كافة أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائي لبحيرة المنزلة وضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.

ووأثمرت جهود الحملات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي وإدارات قوات الأمن بمديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري، 40 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، 8 قضايا اتجار في المخدرات ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8,870 كيلو جرام).

وأثمرت الجهود عن تنفيذ 1601حكم قضائي متنوع، ضبط 15واقعة إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها، 23 واقعة تعد على أملاك الري والصرف، إزالة أحواش سمكية وسدود على مساحة (180 فدان)، إزالة تعديات على مساحة ( 7 أفدنة و4 قيراط)، تنفيذ أعمال تنمية وتطوير على مساحة ( 11500 متر ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.