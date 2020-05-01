الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أخصائي صيانة شبكات لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت من ضبط أخصائي صيانة شبكات ، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة) حال قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وبتفتيشه ضُبط بحوزته (7900 دولار أمريكي بما يعادل 124820 مائة أربعة وعشرون ألفًا ثمانمائة وعشرون جنيه مصرى).
وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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