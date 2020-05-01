"محور التنمية وقاعدة الإنتاج".. السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى عمال مصر، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقال السيسي عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة: "أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في ارجاء الوطن".
وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج".
وتابع الرئيس: "تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".
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