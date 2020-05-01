عبر الفيديو كونفرانس.. العصار يبحث مع وزير الصناعة البيلاروسي التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا على تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده العصار مع وزير الصناعة البيلاروسي بافيل أوتوبين، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير البيلاروسي في القاهرة، حيث تم بحث موضوعات التعاون المشترك.

وأشار العصار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على ضرورة استمرار التعاون المشترك مع الشركات البيلاروسية العاملة في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة لديها لتطوير كافة الصناعات بشركات ووحدات الإنتاج الحربى والخروج بمنتجات بيلاروسية بأيد مصرية واستهداف التصدير لإفريقيا.. موجها التهنئة لوزير الصناعة البيلاروسي بمناسبة عيد العمال، متمنيا المزيد من التعاون بين الجانبين.

ومن جهته، أعرب وزير الصناعة ببيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، مما يشجع الشركات الأخرى على عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. منوها بأنه سيتم عمل لقاءات بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية العاملة في مجلات مماثلة عبر الفيديو كونفرانس لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة مخططات الإنتاج المشترك ونقل الخبرات الفنية.

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وأكد اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وكذا ضرورة تكثيف الاتصالات واللقاءات عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع في مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر، والعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي وخفض أسعار المنتجات.

وبحث الوزيران آخر مستجدات التعاون القائمة بين عدد من الشركات البيلاروسية ومصانع الإنتاج الحربي في العديد من المجالات، من بينها تعاون مصنع "200 الحربي" مع شركة "امكادور" بشأن تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات، وكذا التعاون القائم بين مصنع "999 الحربي" والعديد من الشركات البيلاروسية، وهي شركة "ببروسكا أجروماش" في مجال إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية، وشركة "سيل إنيرجو" في مجال إقامة الصوامع، وشركة "ماز" في مجال إنتاج الشاحنات، وكذا التعاون القائم بين مصنع "909 الحربي" مع شركة "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل، وشركة "منسك للجرارات" في مجال تصنيع الجرارات.

وناقش الوزيران تعميق سبل التعاون بين شركتيّ منسك للجرارات ومنسك للمحركات البيلاروسيتين وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) للتصنيع المشترك للجرارات والمحركات بأنواعها، ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.

وأكدا ضرورة المضي قدماً في تعزيز موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك والتواصل عبر التكنولوجيات الحديثة للتغلب علي الظروف العالمية الحادثة بسبب فيروس كورونا المستجد.