أخبار مصر | يد تبني ويد تحمي.. عيد عمال غير مسبوق بنكهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر يد تبني ويد تحمي.. عيد عمال غير مسبوق بنكهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الجمعة، الأول من مايو، من كل عام، الملايين من العمال داخل مصر وخارجها، بعيدهم، نظرهم لجهودهم المبذولة في رفعة الوطن وبناء المستقبل.

وتحل ذكرى عيد العمال هذا العام، مختلفة عن باقي الأعوام السابقة، حيث يلقي فيروس كورنا كوفيد 19 المستجد، بظلالة السلبية على الطبقة الكادحة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب تداعياته على الاقتصاد وتعطيل عجلة الإنتاج.

واستطاعت الدولة المصرية التغلب على هذا الوباء العالمي، من خلال أخذ العديد من الإجراءات، ومن بينها دعم تلك الفئة بـ500 جنيه شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر، للتخفيف عليهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم من فيروس كورونا.

يد تعمل ويد تحمي

العمل يعتبر سلاح البشر من أجل البقاء، هكذا أصبح حال العُمال في جميع بقاع الأرض، لمحاربتهم فيروس كورونا المستجد.

سلاح العمال يتلخص في كمامات على الوجوه وقفازات في الأيد، لمواجهتهم هذا الوباء العالمي، لجلب رزقهم، ورغم هذه الظروف القاسية إلا أنهم حارصين على لقمة العيش، تاركين أمورهم لرب العباد.

مصر تحارب الأزمة

Advertisements

حافظت الدولة المصرية على عمالها من أزمة كورونا، بالمتابعة المستمرة على المنشأت الحيوية، والزامهم بأخذ كافة الإجراءات الوقائية، من خلال حملات التطهير والكمامات لعدم انتقال العدوى.

تقليل ساعات العمل

أخذت الدولة على عاتقها هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، وقلصت ساعات العمل في بعض المنشات والشركات للحد من انتشار العدوى بين العاملين.

العمالة الغير منتظمة