مصر | ضبط مصنع لإنتاج الحشيش في الشرقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع لإنتاج الحشيش في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصصوا فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 250 جرام لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج – كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2،500كيلو جرام – 5 إسطمبات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش – ماكينة فرم كهربائية – 2 أوانى معدنية تستخدم فى العجن والتصنيع – مبلغ مالى – 3هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات")، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

سقوط أخطر العناصر الإجرامية بمرسى مطروح

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بـ"10 ألاف قرص مخدر".. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مرسي مطروح.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 10.000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.