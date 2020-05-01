مصر | ضبط معمل لتصنيع مخدر الآيس بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط معمل لتصنيع مخدر الآيس بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس بقصد الإتجار به وترويجه على عملائه.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد الأشخاص (عاطل – سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج) تخصص فى الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وقيامه بإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكذا كميات كبيرة من العقاقير التى تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى، تم إستهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت (4،500 كيلو جرام)، زجاجة بها، كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر)، عدد (5) تذكرة لمخدر الآيس وزنت (10 جرام)، كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة ف تصنيع مخدر الآيس، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، مبالغ مالية، عدد (3) هواتف محمولة، ميزان حساس.

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وقيامه بتجهيز المواد الكيماوية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (17 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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سقوط أخطر العناصر الإجرامية بمرسى مطروح

بـ"10 ألاف قرص مخدر".. تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مرسي مطروح.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 10.000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.