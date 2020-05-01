مصر | إخلاء سبيل مندوب مبيعات ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل مندوب مبيعات ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل مندوب مبيعات ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، على ذمة التحقيقات.

البداية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمعادي من ضبط أحد الأشخاص مندوب مبيعات لقيامه بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلي" مجهولة المصدر للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بحوزته 5 جراكن سعة 20 لترا تحوى "كحول إيثيلى" بإجمالي 100 لتر و20 زجاجة سعة 1 لتر تحوي "كحول إيثيلي" بإجمالي 20 لترا، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش، بتلك المضبوطات، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

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وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.