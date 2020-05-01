شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لعمال مصر في عيدهم: تسطّرون ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كل عمال مصر، في عيدهم اليوم، بعظيم تقديره واعتزازه لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن.

وأضاف الرئيس، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتناعي: «أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء... أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم... والمحور الأساسي للتنمية... والقاعدة الراسخة للإنتاج».

ووجه الرئيس تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.