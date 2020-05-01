شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة «شهيد بئر العبد» بمسقط رأسه في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من أهالي قرية الدبايبة، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جنازة الشهيد شحاتة مصطفى أبواليزيد، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، من أمام المقابر بالقرية.

وتمت صلاة الجنازة وسط حضور أمني مكثف بمقابر العائلة، وبحضور النائب هشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا بركة السبع، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والمستشار العسكري لمحافظة المنوفية، ومأمور مركز ومدينة بركة السبع.

وردد المشيعون: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله- والقصاص القصاص- يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

وقال مصطفى طاهر أبواليزيد، نجل عم الشهيد، إن شحاتة يبلغ من العمر 42 عامًا ومتزوج ولديه ولدان وكان متواجدًا في القرية منذ أسبوع، وأنه قام بتوديعه وتوصيله، مضيفًا: «ونحن في طريقنا قال لي الشهيد: (أنا حاسس إن اسمي هيتكتب على مدرسة بالقرية، أصل إحنا رايحين نحارب)».

وتابع «مصطفى»: «أنا فرحي فاضله شهر كان نفسه يفرح بيا ويحضره، بس بدل ما يزفنى هزفّه النهارده للجنة».

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد، شهيد «بئر العبد»

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد، شهيد «بئر العبد»

جنازة الشهيد شحاتة أبو اليزيد، شهيد «بئر العبد»

الشهيد شحاتة أبو اليزيد