شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وكيل «طب قصر العيني» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي توفي إلى رحمة الله، صباح اليوم، في مستشفى العبور بجامعة عين شمس.
يُذكر أن الساكت كان قد أصيب بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، حيث كشفت عن إصابته عميدة كلية طب قصر العيني في وقت سابق.
وقال الدكتور محمد الخشت، في نعيه، نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.
وتابع: «لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه».
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