شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي حالتين من مصابي كورونا بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بإسنا عن خروج حالتين من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهما، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى 228 حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم، أمس الخميس، خروج حالتين من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهما العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى واللذين جاءت نتائجهما سلبية.

وقدمت مدير المستشفى التهاني للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

بدورهم، توجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى وللأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم.