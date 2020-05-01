شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد محمد فوزي الحوفي على مدرسة الحي الـ11 بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اسم شهيد الوطن المقدم محمد فوزي محمد الحوفي على مدرسة الحي الـ11 الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد، وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداءً للوطن.

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرًا لهؤلاء الأبطال، لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

ودعا المحافظ إلى الاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.

وفي الإطار نفسه، نعى محافظ الجيزة شهداء القوات المسلحة الذين استُشهدوا، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتقدم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري، داعيًا الله العلي القدير بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المحافظ أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يُثنى الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والازدهار وأن لحظات الحزن التي تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ما هي إلا وقفة وفاء وتعظيم لأرواح أبناء الوطن الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين.

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