شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح موعد الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، مُوضحةً أنها ستعلن عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة، الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الإجراءات فور إقرارها.

وأكدت الوزارة أن المشروعات البحثية تهدف إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة، وهي: (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية، مضيفة: «وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر».

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).