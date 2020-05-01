شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية وتسريح العاملين بها‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية أو تسريح العاملين بها، وأن المحطة تعمل دون توقف أو تسريح للعاملين بها.

وأوضحت أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لتطوير المحطة ورفع كفاءة العاملين بها، نظرًا لمكانتها الدولية المتميزة، لما تمتلكه من أهم سلالات الخيول العربية، منوهة بأن المحطة تلقى اهتمامًا كبيرًا من الوزارة، حيث إنها هي الجهة التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على سمعة ومكانة الخيول المصرية، وفي حال وجود أي شكاوى يُرجى الاتصال على الخط الساخن (19561).