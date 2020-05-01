شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: مد فترة التقدم للندب على وظائف بالنيابة العامة لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مد فترة الإعلان الخاص بالتقدم للندب على وظائف النيابة العامة من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية jobs.gov.eg التابعة للجهاز لمدة شهر آخر ينتهى يوم 31 مايو الجاري، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 4290 موظفًا.

وذكر بيان صحفي صادر عن الجهاز، اليوم، أن النيابة العامة قررت فتح باب تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا، للراغبين فى الانتقال والندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة، وذلك اعتبارًا من 1 مارس ولمدة شهر، ثم تم مد أجل التقديم شهرًا آخر انتهى في 30 إبريل الماضي، وتقرر أيضا المد لشهر آخر تقديرًا للظروف الراهنة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للراغبين في الندب الاطلاع على الإعلان المتاح على بوابة الوظائف وبه جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة اتفقت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية، بدءًا من 1 مارس عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا، وأنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم باتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة.