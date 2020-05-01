شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تقليص مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن تقليص وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020-2021.

ولفت المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر، اليوم الجمعة، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أي من قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020- 2021، مُبينة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في نفس الموازنة، وشددت على أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

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