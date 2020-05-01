شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: لا صحة لتصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، مُوضحةً أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، كما شهدت الواردات تراجعاً يصل إلى 13.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 18.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).