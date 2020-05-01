شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقين في إثيوبيا وكينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، رحلة طيران تقل المصريين العالقين في دولتي إثيوبيا وكينيا، وعلى متنها ١٣٦ راكبا مصريا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية، والهجرة، والطيران.
وتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم، وتوجد فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.
فيما أكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة إندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.
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