شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: 2000 طلب من منقطعين ومستقيلين للعودة للعمل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن النقابة طالبت الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لامتلاكهم خبرات تؤهلهم لاستلام العمل، بشكل أسرع.

ولفتت نقيب التمريض، إلى أن النقابة تلقت حتى الآن حوالى 2000 طلب من ممرضين للعودة إلى العمل، وجارى استكمال تجميع بيانات الراغبين فى العودة لتقديمها لوزارة الصحة.

وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن إجمالى عدد التمريض المسجلين بالنقابة 300 ألف ممرض وممرضة، منهم 220 ألف على رأس العمل بالقطاع الحكومى، والباقى بين السفر للخارج والقطاع الخاص، لافته إلى أن وزارة الصحة لديها خطة للتوسع الأفقى والرأسى لزيادة أعادة التمريض بوجه عام من قبل الأزمة، ولديها حاليا قائمة انتظار لمتوطعين لأفراد هيئة التمريض، هذا بالإضافة إلى إعداد الطواقم التمريضية طائرة على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف، بواقع 200 ممرضة بكل محافظة مُستعدين للتوزيع داخل أو خارج محافظاتهم وفق حاجة العمل لهم، لمواجهة فيروس كورونا، لديهم معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كرونا، والتعامل مع حالات العزل.

من ناحية أُخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا علي هيئة التمريض، فقد قررت النقابة صرف معاش هيئة التمريض المستحقين للمعاش كل ثلاثة أشهر، ليكون صرف المعاش خلال أشهر "مارس، يونيه، سبتمبر، ديسمبر" على مدار العام.

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وأوضحت النقابة، أن معاشات "أبريل، مايو، يونيه"، سيتم صرفها فى 20 يونيه 2020، ومعاشات "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، سيتم صرفها فى 20 سبتمبر 2020، ومعاشات "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، سيتم صرفها فى 20 ديسمبر 2020، كما سيتم صرف معاشات "يناير، فبراير، مارس"، فى 20 مارس 2021.