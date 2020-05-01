شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادث بئر العبد وتجدد تضامنها مع مصر فى حربها على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع جراء انفجار عبوة ناسفة، مساء أمس الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.



الخارجية السعودية

وجددت الخارجية السعودية فى بيان، التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فى حربها على الإرهاب.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لأهالى الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وتحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد كثير من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.

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