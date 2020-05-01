شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفند شائعة هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية أو تسريح العاملين بها، وأن المحطة تعمل دون توقف أو تسريح للعاملين بها

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه جار حالياً تنفيذ خطة لتطوير المحطة ورفع كفاءة العاملين بها، نظراً لمكانتها الدولية المتميزة لما تمتلكه من أهم سلالات الخيول العربية.

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وتلقى المحطة اهتماماً كبيراً من الوزارة، حيث إنها هي الجهة التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم.